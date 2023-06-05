Це складно підтвердити, оскільки здійснені маневри можуть бути відволікаючими.

Офіційні особи США бачать ознаки того, що Збройні сили України, можливо, почали контрнаступ.

Як повідомляє New York Times, Україна зберігала мовчання про військові операції після кількох місяців підготовки. Однак сплеск атак був можливою ознакою початку давно запланованого контрнаступу.

Свою оцінку американські посадовці ґрунтували на інформації з військових супутників США, які зафіксували сплеск активності з українських військових позицій.

Відео дня

Одна з труднощів у визначенні точного початку контрнаступу ЗСУ полягає в тому, що бойові дії цілком можуть розпочатися з неправдивих маневрів або диверсій, які важко розшифрувати.

Американські військові аналітики заявили, що, на їхню думку, українські підрозділи розпочали початковий удар, щоб визначити позицію і чисельність російських сил.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Напередодні у Міністерстві оборони України опублікували відео з військовослужбовцями та красномовним натяком перед майбутнім контрнаступом.

У Міноборони України заявили, що сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій - зокрема, мають успіхи на Бахмутському напрямку, там займають панівні висоти.

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