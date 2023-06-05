Ганна Маляр зазначила, що ворог перебуває в обороні і хоче утримати позиції.

Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій - зокрема, мають успіхи на Бахмутському напрямку, там займають панівні висоти. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти", - повідомила вона.

Заступниця зазначила, що ворог перебуває в обороні і хоче утримати позиції.

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"На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", - додала Маляр.

Інформація щодо контрнаступу - деталі

Міноборони РФ заявило, що вранці 4 червня ЗСУ почали контрнаступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку".

У Генштабі Збройних сил України спростували заяви російського Міноборони про початок великого контрнаступу українських захисників. У відомстві заявили, що не коментуватимуть фейки росіян.

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