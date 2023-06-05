Олексій Резніков сказав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Під час очікуваного контрнаступу проти російських військ цього літа Україна відмовиться від використання винищувачів F-16, але задіє все наземне озброєння. Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю NHK.

Резніков заявив, що винищувачі F-16 не змінять ситуацію цього літа. Він нагадав, що деякі країни Заходу займаються підготовкою або запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.

За словами міністра, для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу для техобслуговування та ремонту цих літаків.

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Резніков сказав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку. Для підготовки пілотів потрібен час.

Передача винищувачів F-16 Україні - деталі

Українських пілотів відправлятимуть на навчання на західних винищувачах хвилями. Зараз перший список авіаторів вже сформували. Одномоментно залучити велику кількість пілотів до навчань неможливо через високу інтенсивність роботи нашої авіації на фронті.

Україні треба буде розробити комплексний підхід до зберігання сучасних винищувачів F-16, які вона отримає від партнерів.

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