Будь-яка агресія РФ проти української держави зустріне швидку, скоординовану й потужну відповідь, зазначили в американському Держдепі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну проти усіх форм російської агресії.

Про це Блінкен повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні під час моєї розмови з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою я повторив, що США продовжать підтримувати Україну проти усіх форм російської агресії, в тому числі завдяки ключовим пакетам фінансової допомоги", – наголосив Блінкен.

Як сказано у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса, Блінкен під час розмови з Кулебою відзначив, що Сполучені Штати й партнери залишаються об'єднаними у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, включаючи економічну і фінансову стабільність.

"Державний секретар підкреслив, що хоча негайний пріоритет Сполучених Штатів полягає у підтримці зусиль з деескалації ситуації, будь-яка подальша воєнна агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану і потужну відповідь", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 лютого Дмитро Кулеба заявив, що влада США надасть Україні макрофінансову допомогу.

Раніше президент Штатів Джо Байден говорив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Російської Федерації Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: