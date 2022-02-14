США запевнили, що продовжать підтримувати Україну проти всіх форм агресії РФ / ілюстративне фото УНІАН

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну проти усіх форм російської агресії.

Про це Блінкен повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні під час моєї розмови з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою я повторив, що США продовжать підтримувати Україну проти усіх форм російської агресії, в тому числі завдяки ключовим пакетам фінансової допомоги", – наголосив Блінкен.

Як сказано у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса, Блінкен під час розмови з Кулебою відзначив, що Сполучені Штати й партнери залишаються об'єднаними у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, включаючи економічну і фінансову стабільність.

"Державний секретар підкреслив, що хоча негайний пріоритет Сполучених Штатів полягає у підтримці зусиль з деескалації ситуації, будь-яка подальша воєнна агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану і потужну відповідь", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 лютого Дмитро Кулеба заявив, що влада США надасть Україні макрофінансову допомогу.

Раніше президент Штатів Джо Байден говорив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Російської Федерації Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.

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