Кулеба та Блінкен обговорили подальше зміцнення обороноздатності України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після зустрічі із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію", - написав він.

За словами міністра, вони обговорили подальше зміцнення обороноздатності України.

"Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - підсумував Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, Блінкен за підсумками зустрічі з Лавровим, яка відбулась 21 січня у Женеві, заявив, що попередив главу МЗС РФ про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Блінкен також зазначив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.

Разом з тим США і союзники наступного тижня передадуть Росії письмові відповіді на її "безпекові пропозиції".

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