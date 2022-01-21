Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба / фото УНІАН

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після зустрічі із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію", - написав він.

За словами міністра, вони обговорили подальше зміцнення обороноздатності України.

"Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - підсумував Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, Блінкен за підсумками зустрічі з Лавровим, яка відбулась 21 січня у Женеві, заявив, що попередив главу МЗС РФ про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Блінкен також зазначив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.

Разом з тим США і союзники наступного тижня передадуть Росії письмові відповіді на її "безпекові пропозиції".

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