Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після зустрічі із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію", - написав він.
За словами міністра, вони обговорили подальше зміцнення обороноздатності України.
"Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - підсумував Кулеба.
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Як повідомляв УНІАН, Блінкен за підсумками зустрічі з Лавровим, яка відбулась 21 січня у Женеві, заявив, що попередив главу МЗС РФ про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Блінкен також зазначив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.
Разом з тим США і союзники наступного тижня передадуть Росії письмові відповіді на її "безпекові пропозиції".