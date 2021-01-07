Вона отримала вогнепальне поранення.

Померла жінка, яка отримала вогнепальне поранення під час штурму Капітолію.

Читайте такожШтурм Капітолію прихильниками Трампа: силовики почали зачистку (відео)Про це повідомляє NBC News з посиланням на кілька джерел в правоохоронних органах.

"Так, доросла жінка, яка отримала вогнепальне поранення, померла в місцевому госпіталі", - зазначив представник поліції.

Жінка, яка отримала вогнепальне поранення під час штурму Капітолію, померла в лікарні через кілька годин.

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Автор: УНІАН