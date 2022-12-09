Йдеться про допомогу на суму $275 мільйонів.

Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів.

Як повідомляє Reuters, обладнання, яке отримає Україна, допоможе посилити протиповітряну оборону та захиститися від ворожих безпілотників. Водночас джерела видання не повідомили, про яке саме обладнання йдеться.

Про надання нового пакету буде оголошено у п’ятницю, 9 грудня. Зазначається, що Пентагон також включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

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Видання наголосило, що представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати новий пакет допомоги, оскільки його номенклатура та обсяг будуть відомі лише після підписання відповідного документу американським президентом Джо Байденом.

Війна в Україні: допомога від США

7 грудня 2022 року Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить 847,3 мільярда доларів, з них 800 мільйонів доларів для України.

Крім того, 5 грудня посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що США надаватимуть Україні протиповітряний захист проти посилених варварських атак Російської Федерації. Вона додала, що Штати нададуть також допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна змогла ремонтувати цивільну інфраструктуру.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки і союзники працюють з країнами Близького Сходу щодо перекидання декількох зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну.

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