Тепер документ повинні схвалити конгресмени і сенатори.

Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить 847,3 мільярда доларів, з них 800 мільйонів доларів для України.

"Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проект розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн доларів допомоги у 2023 фінансовому році", - йдеться у проект оборонного бюджету США.

Зазначається, що загальна сума прямої військової допомоги Україні становить 19,3 мільярда доларів.

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Крім того, в бюджеті передбачені 6 мільярдів доларів для стримування Російської Федерації в Європі та 11,5 мільярда доларів для стримування в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Також Вашингтон планує домагатися того, щоб виключити Росію з міжнародних організацій, в тому числі з "Великої двадцятки", а також ввести вторинні санкції за участь в золотовалютних операціях з РФ.

Проект оборонного бюджету США на 2023 рік може стати найбільшим в історії країни, якщо він пройде всі узгодження і його підпише президент Джо Байден.

Військова допомога від США - що відомо

На початку листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який включили ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Крім того, в пакет увійшли 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове спорядження.

При цьому глава Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи ППО.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що українцям зараз допомагають близько двох десятків країн, йдеться про США, Великобританію, Австралію, Данію, Грецію, Естонію, Іспанію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Словаччину, Чехію, Фінляндію, Францію та Швецію.

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