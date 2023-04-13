Зазначається, що робота над документом розпочалася ще у 2022 році.

У США готують санкції щодо угорських політиків, пов'язаних з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Проект закону почали розробляти ще у 2022 році.

Видання The Guardian пише, що над законопроектом працюють представники Республіканської та Демократичної партій. Відзначається, що в документі будуть фігурувати колишні чиновники і прихильники уряду, в основному пов'язані з партією нинішнього прем'єра "Фідес".

Законопроект розробляється з минулого року. Очікується, що його представлять вже Конгресу в травні. За словами чиновників, знайомих з процесом розробки, він, ймовірно, отримає широку підтримку.

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Орбан був близьким політичним союзником Дональда Трампа, а "Фідес" підтримує міцні зв'язки з консерваторами США. На цьому тижні просочилися документи Пентагону, засновані на розвідувальних даних, повідомили, що прем'єр-міністр Угорщини назвав США одним з трьох головних противників своєї партії.

У четвер Угорщина оголосила, що планує вийти з підконтрольного Росії Міжнародного інвестиційного банку, на наступний день після того, як США ввели санкції проти установи, що базується в Будапешті, яку в Європі широко називають московським "троянським конем".

Казначейство також оголосило про санкції щодо колишнього голови правління МІБ Миколи Косова та двох високопосадовців Георгія Потапова та Імре Ласлоцького. Оголосивши про своє рішення відкликати своїх представників з банку, Угорщина висловила розчарування тиском США.

"Ми визнаємо і розуміємо, що представляємо різні позиції, але ми не розуміємо, чому необхідно чинити тиск на інші держави, щоб вони змінили свою позицію. Угорщина - це держава, тому з нею слід поводитися як з єдиним цілим, а не як з колонією", - заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Днем раніше посол США Девід Прессман заявив, що, на відміну від інших союзників по НАТО, уряд Угорщини проігнорував попередження США про діяльність банку.

"Угорщина відкинула побоювання уряду Сполучених Штатів щодо ризиків, які її подальша присутність представляє для Альянсу. У нас є побоювання з приводу прагнення угорських лідерів розширювати та поглиблювати зв'язки з Російською Федерацією", - сказав Прессман

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - останні новини

Уряд Угорщини на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Віктором Орбаном підіграє Російській Федерації навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Офіційний Будапешт блокує європейські санкції проти Росії та заборонив транзит озброєння для ЗСУ через свою територію.

Крім того, глава угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто заявив, що Будапешт наполягає на припиненні вогню і початку мирних переговорів по Україні. Водночас він додав, що це не означає, що Угорщина згодна "подарувати" РФ окуповані нею українські території.

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