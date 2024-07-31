Наразі увага прикута до того, якою буде відповідь ХАМАС та Ірану.

Син ліквідованого Ізраїлем лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії Абдул Салам пообіцяв, що палестинці "боротимуться, доки не буде досягнута свобода".

Як пише "Аль-Джазіра", деякі повідомлення свідчать про те, що Ісмаїл Ханія був убитий під час авіаудару ЦАХАЛ по резиденції у Тегерані. Абдул Салам Ханія сказав, що його батько "прагнув до єдності всіх палестинських угруповань", і після того, як пережив чотири замахи, "Аллах дарував йому мученицьку смерть, якої він завжди бажав".

"Він дуже прагнув встановити національну єдність і прагнув до єдності всіх палестинських угруповань. Ми стверджуємо, що це вбивство не зупинить опір, який боротиметься, поки не буде досягнута свобода", - сказав син Ханії. Відео дня

За даними саудівського видання Al Hadath, приватна резиденція Ханії в Тегерані була уражена керованою ракетою. Смерть Ханії викликала побоювання щодо ширшої регіональної ескалації, особливо тому, що це сталося лише через кілька годин після того, як Ізраїль заявив, що вбив головного командира Хезболли Фуада Шукра під час авіаудару по столиці Лівану Бейруті.

Увага світу прикута до того, що Іран зробить далі. Тегеран вже попередив, що для Ізраїлю буде "суворе покарання" за цю атаку. Як пише Bild, у заяві верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї сказав: "Злочинний сіоністський режим убив нашого гостя у нашому домі. На нього чекає суворе покарання. Ми вважаємо своїм обов'язком помститися за його кров у цьому гіркому і важкому інциденті, який стався на території Ісламської Республіки".

Мустафа Баргуті, генеральний секретар Палестинської національної ініціативи, сказав, що смерть Ханії є "серйозною подією" і що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "хоче регіональної війни, і він хоче втягнути Сполучені Штати в конфронтацію з Іраном, а не тільки з палестинцями".

Крім того, ліквідацію Ханії прокоментували в РФ. Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія рішуче засуджує атаку Ізраїлю, яка призвела до загибелі Ісмаїла Ханії".

Вбивство Ісмаїла Ханії

Ісмаїл Ханія - це палестинський політик, один із лідерів руху ХАМАС. З 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави.

31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю.

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