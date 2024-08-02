Лідера ХАМАСу ліквідували дистанційно, бомбу заклали два місяці тому, - CNN

Ізраїль поінформував США про операцію вже після її здійснення.

Політичний лідер угрупування ХАМАС Ісмаїл Ханія, якого вбили в середу в Тегерані, загинув від бомби, що була закладена у гостьовому будинку, де він зупинився.

Як пише CNN з посиланням на інформовані джерела, бомба була захована близько двох місяців тому в гостьовому будинку. Вона здетонувала дистанційно, коли Ханія був у своїй кімнаті.

Іран та ХАМАС заявляють, що вбивство здійснив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність. Як стверджує джерело, офіційні особи США були проінформовані про операцію ізраїльськими офіційними особами лише після вбивства.

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Вбивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії уразили керованою ракетою. Практично одразу після цього з'явились повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

Смерть політичного лідера ХАМАС викликала у експертів побоювання щодо початку ірано-ізраїльської війни. Зазначимо також, що син Ісмаїла Ханії Абдул Салам заявив, що палестинці "будуть боротися, доки не досягнуть свободи".

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