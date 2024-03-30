Зазначається, що обмеження стосуються також техніки, яка має заборонені деталі.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена переглянула обмеження доступу для Китаю до американських чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем. Ці кроки спрямовані на стримування китайського виробництва чипів з міркувань нацбезпеки США.

Видання Reuters пише, що правила спрямовані на припинення постачань до Китаю більш просунутих чипів ШІ, розроблених компанією Nvidia (NVDA.O), та іншими компаніями, бо Вашингтон стримує Пекін через побоювання, що китайський технологічний сектор, який розвивається, посилить їхні збройні сили.

Зазначається, що обмеження на постачання мікросхем до Китаю поширюються і на ноутбуки з цими мікросхемами.

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Міністерство торгівлі, яке стежить за експортним контролем, заявило, що планує й надалі оновлювати обмеження на постачання технологій до Китаю, прагнучи посилити та налагодити ці заходи.

Чипи в РФ - головні новини

За перші 9 місяців 2023 року Росія імпортувала передові мікропроцесори від провідних американських і європейських виробників на суму понад 1 мільярд доларів.

Більше половини від загального обсягу імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за вказаний період припадає на західні компанії. Серед них американські Intel Corp, Advanced Micro Devices і Analog Devices Inc., а також європейські Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV і NXP Semiconductors NV.

При цьому низку країн, зокрема й Китай, підозрюють у тіньовому експорті заборонених західних товарів.

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