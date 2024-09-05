США можуть знищити всі ядерні стартові майданчики Росії та Китаю за 2 години, - дослідження

Як зазначають дослідники, це погана новина для світу загалом, адже Китай та Росія будуть нарощувати свої можливості.

США можуть знищити всі ядерні стартові майданчики Росії та Китаю за 2 години. Про це свідчить звіт під назвою "Володарі повітря: стратегічна стабільність і звичайні удари", авторами якого є експерти Ден Плеш і Мануель Галілей, інформує портал Interesting Engineering.

Зазначається, що США та їхнім союзникам необхідно лічені години, щоб впоратися зі знищенням всіх пускових майданчиків ядерної зброї Росії та Китаю, якщо виникне потреба. І це "погана новина для світу в цілому, оскільки загрожує стабільності та може спричинити різні проблеми".

У звіті зазначено, що перевага США та їхніх союзників у питаннях зброї та ударних можливостей може викликати страх у Росії та Китаї, і вже може сприяти гонці озброєнь.

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Дослідження зосереджено на потенціалі США та їхніх союзників провести неядерний превентивний удар по своїх ворогах, використовуючи звичайні засоби протиракетної оборони. У ньому перевіряється, чи мають США та союзники здатність знищити стратегічні ядерні сили Росії та Китаю за допомогою неядерної превентивної атаки.

Дослідники закликають різні міжнародні організації зрозуміти серйозність ситуації та говорити про можливе ядерне роззброєння з обох сторін.

Ракетні пускові майданчики США та союзників по всьому світу

Зокрема, в дослідженні йдеться про нещодавню заяву США про розміщення в Німеччині ракет великої дальності до 2026 року. Розгортання на півдні Німеччини призведе до облаштування кількох пускових пунктів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Росії.

Ураження важкодосяжних мобільних і прихованих ракет авіація США також може здійснювати бомбами і ракетами малої дальності, крилатими і балістичними ракетами. Крилаті ракети включають JASSM-ER і -XR, Tomahawk, AMRAAM, SM-3 і SM6, які запускаються з бомбардувальників-невидимок та інших літаків, суден і наземних баз.

Незважаючи на те, що Росія і Китай досягли значного прогресу в радіолокаційному виявленні, у звіті йдеться, що цього все ще недостатньо проти стелс-системи США та їхніх союзників. Крім того, літаки з екіпажем і безпілотні літальні апарати, які мають США, розширюють радіус дії зброї, а також зменшують час, необхідний для удару.

Крім того, Aegis, Patriot, THAAD та інші системи протиповітряної оборони дають США можливість збивати російські та китайські міжконтинентальні балістичні ракети, а також ракети "повітря-повітря", які можна використовувати для їх знищення на фазі розгону через кілька хвилин після запуску.

США також домінують у морі та повітрі

Щодо моря, то у звіті йдеться , що російські підводні човни легше відстежити. Практично всі вони знаходяться в радіусі дії країн НАТО.

У дослідженні далі розглядаються стратегічні бомбардувальники Китаю та Росії. Дослідники називають російські турбогвинтові стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС "Ведмідь" "повільними та вразливими". Вони можуть бути проблематичними, лише якщо зможуть запуститися без перехоплення, що не повинно бути великою проблемою для НАТО.

Більше того, стратегічні бомбардувальники ТУ-160/М "Білий лебідь", які використовує Росія є майже нульовими в ефективності, оскільки їх перевершують американські радари та можливості повітря-повітря.

Крім того, у звіті йдеться, що Китаю бракує стратегічних бомбардувальників, здатних досягати цілей на відстані понад 11 000 км.

Результати дослідження та пропозиції

Загалом дослідження показує, що Китай і Росія, можливо, намагаються збільшити свої ядерні та неядерні ударні можливості, намагаючись зрівняти шанси проти США та їхніх союзників.

Звіт також застерігає, що така величезна різниця може призвести до ризикованих прорахунків обох сторін у разі початку війни.

"Наш аналіз показує, що США та їхні союзники мають вірогідну сьогоднішню спроможність неядерними силами випередити ядерні сили Росії та Китаю шляхом їх виявлення, ураження та захисту від них", - йдеться в дослідженні.

Це має слугувати базовою лінією для вивчення нових технологій, таких як гіперзвукові ракети, штучний інтелект та пов’язаних з ними питань кібернетичної, космічної та електронної війни.

Звіт є частиною проєкту "Стратегічна концепція вилучення зброї та розповсюдження".

Ядерна загроза - останні новини

Російського вченого, який закликав президента Путіна завдати превентивного ядерного удару по Європі, Кремль найняв для вивчення способів "стримування Заходу".

71-річний Сергій Караганов - улюблений радник Путіна із зовнішньої політики і глава впливового російського аналітичного центру. Він є відомим голосом у Росії і прихильником війни в Україні, де він стверджує, що Путін має рацію, звільняючи світ від "західного ярма".

Минулого року він стверджував, що скидання ядерної бомби на Європу стане перевіркою прихильності Америки політиці колективної оборони НАТО.

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