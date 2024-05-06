Кремль доручив Сергію Караганову, відомому прихильнику війни в Україні, вивчити способи "стримування Заходу".

Російський вчений, який закликав президента Путіна завдати превентивного ядерного удару по Європі, був найнятий Кремлем для вивчення способів "стримування Заходу".

71-річний Сергій Караганов - улюблений радник Путіна із зовнішньої політики і глава впливового російського аналітичного центру, пише The Times.

Згідно з розслідуванням незалежного російського ЗМІ "Проект", йому належить двоповерхова квартира з видом на один із центральних каналів Венеції. За даними Bild, у нього також є квартира у фешенебельному районі Пренцлауер Берг у Берліні.

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Караганов є відомим голосом у Росії і прихильником війни в Україні, де він стверджує, що Путін має рацію, звільняючи світ від "західного ярма".

Незважаючи на це, торік він стверджував, що скидання ядерної бомби на Європу стане перевіркою прихильності Америки політиці колективної оборони НАТО.

В есе обсягом у 2000 слів Караганов сказав, що ядерний удар - найкращий спосіб врятувати світ від повномасштабної війни, яка може залишити планету в "радіоактивних руїнах".

Він сказав, що тільки "божевільний" у Білому домі пожертвує Бостоном заради Познані, маючи на увазі п'яте за величиною місто Польщі.

"І США, і Європа це прекрасно розуміють, хоча вважають за краще про це не думати", - написав він.

Караганов стверджував, що перемога Росії в Україні може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо Захід буде змушений "стратегічно відступити або навіть здатися".

Він попередив, що Китай навряд чи підтримає Росію в нанесенні превентивного ядерного удару по Європі, але зазначив, що Пекін "у глибині душі порадіє з того, що по репутації та положенню США завдано потужного удару".

"Морально це жахливий вибір, оскільки ми будемо використовувати Божу зброю, тим самим прирікаючи себе на тяжкі духовні втрати. Але якщо ми цього не зробимо, не тільки Росія може загинути, але, найімовірніше, вся людська цивілізація перестане існувати", - сказав він.

Караганов, старший науковий співробітник Вищої школи економіки в Москві, одного з найпрестижніших університетів Росії, був найнятий для проведення подальших досліджень зовнішньої політики за дорученням Кремля.

Розслідування опозиційного новинного сайту "Медуза" показало, що Караганову було доручено провести вісім досліджень як особистим кабінетом Путіна, так і російським урядом.

Вартість кожного дослідження для російського платника податків невідома, але джерело в університеті повідомило "Медузі", що вона становила "не менше десяти мільйонів рублів".

Теми, які Караганову було доручено написати, включають "теорію і практику ядерного стримування в сучасних умовах стосовно російської політики" і "діалог про розробку нової концепції ядерного стримування в чотиристоронньому форматі Росія-Китай-Індія-Пакистан".

Джерело в університеті розповіло "Медузі", що Караганов не зможе самостійно керувати такою кількістю наукових проєктів, і припустило, що йому дали посаду синекури. Джерело повідомило: "В університеті таке відчуття, що вони стежать за тим, щоб певних людей "сито годували".

Кейр Джайлс, старший науковий співробітник Chatham House, сказав, що Караганов був одним із "рупорів" Кремля для "ядерних намірів".

Він сказав, що російська тактика просторікувань про ядерну війну виявилася "неймовірно ефективною" у стримуванні Заходу від конфронтації з Москвою.

"Ми говоримо про більш ніж десятиліття дуже послідовних повідомлень, покликаних домогтися однієї мети: переконати Захід і, перш за все, США, що будь-який прорахунок із Росією призведе до ескалації, а ескалація є синонімом застосування Росією ядерної зброї. Ось чому в нас таке патологічне небажання розглядати будь-що, що можна назвати ескалацією. Зовсім недавно ви бачили це, коли Девід Кемерон говорив про те, чому Захід може захистити Ізраїль від іранських дронів, але не може захистити Україну від іранських дронів", - додав Джайлс.

США побоюються російського низькоземного супутника

Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту (1200 миль або менше), який, як побоюються США, є випробувальним полігоном для орбітальної платформи ядерної зброї.

За словами Меллорі Стюарт, помічника держсекретаря США з контролю над озброєннями, стримування і стабільності, космічний корабель є частиною плану Росії з розгортання протисупутникового ядерного пристрою.

Перше повідомлення про те, що Росія розробляє ядерну протисупутникову зброю, було підтверджено Білим домом у лютому. Москва це спростувала.

Стюарт повідомив вашингтонському аналітичному центру, що плановану зброю не використовуватимуть "для нападу на людей або нанесення структурної шкоди на Землі".

"Замість цього, за оцінками наших аналітиків, вибух [ядерної зброї] на орбіті зробить нижню навколоземну орбіту непридатною для використання протягом певного періоду часу", - сказала вона.

Ця область космосу, що охоплює висоту від 100 до 1200 миль над Землею, має вирішальне значення для багатьох військових, цивільних і комерційних супутників США.

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