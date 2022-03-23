Вашингтон продовжує стежити за діями КНР.

США не мають даних про надання Китаєм військової допомоги Росії.

Про це під час брифінгу у Білому домі заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Я не можу робити прогнози на майбутнє. Що я можу сказати, так це те, що після цих зустрічей чи після розмови президента з Сі, ми не бачили поставки військової техніки Китаєм Росії. Проте, звісно, це те, за чим ми уважно стежимо. Ми продовжуємо за цим стежити. І президент пояснив Сі наслідки будь-якого надання обладнання, і вони дуже добре розуміють один одного", - відповів Салліван.

Росія звернулась до Китаю за допомогою у війні проти України

Як дізналося видання Financial Times, Китай уже "сигналізував" Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу.

Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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