Передача Польщею літаків Україні може загострити конфлікт з РФ, попередили в Білому домі.

США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні, це рішення має ухвалювати сама Варшава.

Про це заявила на брифінгу 7 березня речниця Білого дому Джен Псакі, інформує "Радіо Свобода".

"Ми працюємо з Польщею над цим питанням і консультуємось із рештою наших союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки… Є низка складних практичних питань, у тому числі як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання", - сказала Псакі.

Вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.

На запитання про те, чи лише питання логістики є перешкодою, а не занепокоєння президента, що постачання Польщею цих літаків може загострити конфлікт з Росією, Псакі відповіла: "Тут є важливе питання, якого я трохи торкнулася, про те, звідки вони злітають і де приземляються, так? У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани - літаки вилітають звідти, - це може бути складною обставиною", - сказала речниця.

Псакі також зазначила, що США не планують відправляти своїх військових для захисту України: "Президент Байден (Джо Байден - Ред.) цього не робитиме".

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів… Ми робимо все, що на користь Сполучених Штатів, на користь наших партнерів по НАТО, щоб чинити тиск на президента Путіна, підтримати українців, які хоробро і мужньо борються", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні.

Зокрема, США вже розпочали переговори з Польщею щодо допомоги Україні.

Він розповів, що наразі адміністрація президента США працює над питанням щодо того, як вона може компенсувати Польщі надання Україні винищувачів.

В адміністрації президента США зазначають, що у зв'язку з цим виникає декілька питань, зокрема щодо того, яким чином літаки будуть доправлені з Польщі до України.

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