Вашингтон розглядає можливість заміни польських винищувачів, якщо Варшава вирішить відправити літаки в Україну.

США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNBS.

"Це має зелене світло", - сказав він, відповідаючи на питання, чи може Польща, яка є членом НАТО, надати винищувачі Україні.

Держсекретар США також зазначив, що Вашингтон розглядає можливість заміни польських винищувачів, якщо Варшава вирішить відправити літаки в Україну.

"Насправді ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми можемо зробити, щоб задовольнити їхні потреби, якщо вони дійсно вирішать постачати ці винищувачі українцям", - сказав Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, країни ЄС не відправлять Україні винищувачі, поставка яких була раніше анонсована. Так, Польща заявила, що не буде посилати винищувачі в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно виключили поставку військових літаків в Україну.

5 березня Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час яких обговорювалося, зокрема посилення оборонних спроможностей України у захисті неба від російської авіації та ракет. Переговори відбулися на кордоні України та Польщі.

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