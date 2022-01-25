У США відзначили, що Росія продовжує вести агресивну риторику, поширювати дезінформацію в світі й шукати привід для вторгнення.

У США висловили незгоду із заявами української влади щодо оцінки небезпеки для Києва, яка йде від Москви.

Це випливає з відповіді прес-секретаря Білого Дому Джен Псакі журналісту на питання про те, чи згодні у Вашингтоні із заявами української влади про те, що російське вторгнення не є неминучим. Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков раніше закликав українців зберігати спокій і не збирати тривожні валізи.

"Ніхто не може потрапити до свідомості президента Путіна і російського керівництва. Що ми бачимо - різну підготовку, у тому числі сотню тисяч російських військових на кордоні", - відповіла Псакі на брифінгу.

За її словами, Росія продовжує вести "агресивну риторику", поширювати дезінформацію в світі та шукати привід для вторгнення.

"Ми бачимо зростання агресивних дій і підготовки на кордоні", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

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23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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