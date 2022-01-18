США продовжують тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо "серйозних наслідків" для Росії, якщо вона ще глибше вторгнеться в Україну.

У Білому домі заявляють, що питання відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT не знято з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.

Зокрема, її запитали, чи відповідає дійсності інформація, що можливість відключення Росії від SWIFT знята з порядку денного.

"Жоден варіант не знятий з порядку", - наголосила Псакі.

Речниця повідомила, що США продовжують тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо "серйозних наслідків" для Росії, якщо вона ще глибше вторгнеться в Україну.

Читайте також"Виживемо": у Росії відреагували на ризик відключення від SWIFTТакож її попросили прокоментувати можливість відмови уряду Німеччини від остаточного запуску газопроводу "Північний потік-2".

За словами Псакі, нині цей газопровід ще не функціонує, а процес його сертифікації був призупинений. Тому зараз санкції проти "Північного потоку-2" не будуть застосовуватися, оскільки друга нитка газопроводу ще не запрацювала.

"Наше бачення продовжує полягати у тому, що зупинка трубопроводу "Північий потік-2" є надійним заходом, який ми зберігаємо для Росії на даний момент, особливо, коли він не функціонує", - зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше у Німеччині висловилися проти відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну.

Кандидат у лідери Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зазначив, що, у разі відключення Росії від системи, побоюється серйозних наслідків не лише для європейсько-російської торгівлі послугами та товарами, а й для світової торгівлі.

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