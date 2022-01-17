Замість відключення Росії від постачальника платіжних послуг SWIFT ЄС і США розмірковують про адресні економічні санкції.
Про це з посиланням на урядові джерела повідомляє німецька газета Handelsblatt.
Протягом останніх тижнів західні партнери України обговорюють, як реагувати у разі військового вторгнення Росії в нашу країну. Кремлю загрожують серйозними наслідками без уточнень.
Читайте такожУ Зеленського заявили, що США переклали в інший "кошик" санкції проти "Північного потоку-2" і плани відключити РФ від SWIFT
Один з можливих кроків - відключення Росії від системи SWIFT. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі. До того ж це може сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід не буде домінувати.
Тепер переговори між ЄС і США зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків, але не на відключенні від SWIFT. Водночас Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу і нафти з Росії можна було оплачувати.
Раніше кандидат у лідери Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, виступив проти виключення Росії з міжнародної банківської платіжної системи SWIFT.
У грудні депутати Європарламенту закликали керівні інституції Європейського Союзу відключити РФ від світової платіжної системи SWIFT.
Тоді голова російського банку "ВТБ" Андрій Костін заявив, що Росія переживе відключення.