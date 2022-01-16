На думку Фрідріха Мерца, виключення Москви "зламало б хребет платіжної системи".

Кандидат у лідери Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який найімовірніше стане новим очільником партії, застеріг від виключення Росії з міжнародної банківської платіжної системи Swift.

Його цитує видання Der Tagesspiegel.

"Відмова в доступі до Swift може стати атомною бомбою для ринків капіталу, а також для відносин між товарами та послугами", — сказав він. "Ми повинні залишити Swift недоторканим".

Читайте такожКулеба про закупівлю зброї у Німеччини: Україна веде дискусії з деякими членами Альянсу"Якби щось подібне сталося, я бачив би серйозні економічні невдачі для наших економік. Це вдарило б по Росії. Але ми завдамо собі значної шкоди, як сильна експортна країна", — попередив Мерц.

Він зазначив, що побоюється серйозних наслідків не лише для європейсько-російської торгівлі послугами та товарами, а й для світової торгівлі.

"Swift — це система обробки міжнародних грошових операцій з товарами та послугами. Виключення Москви "по суті зламало б хребет цієї міжнародної платіжної системи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава російського банку "ВТБ" Андрій Костін заявив, що Росія переживе відключення від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії стосовно України.

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