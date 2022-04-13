Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи БТР, артилерійські системи і вертольоти.
Про це йдеться в прес-релізі Білого дому за підсумками розмови двох лідерів:
"Цей новий пакет допомоги буде включати в себе багато з уже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України.
Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди і бронетранспортери. Байден також схвалив передачу додаткових вертольотів".
Раніше Канада анонсувала поставку озброєння для України на 500 млн доларів. А Норвегія може передати Україні сучасне ППО.
Постачання зброї для України: головне
- Великобританія передала Україні захисні бронемашини "Mastiff".
- США схвалили поставку озброєння включаючи комплекси Stinger і Javelin, а також безпілотники Switchblade.
- Австралія відправила для України партію бронемашин "Bushmaster".
- Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300.