Байден також схвалив передачу додаткових вертольотів.

Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи БТР, артилерійські системи і вертольоти.

Про це йдеться в прес-релізі Білого дому за підсумками розмови двох лідерів:

"Цей новий пакет допомоги буде включати в себе багато з уже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України.

Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди і бронетранспортери. Байден також схвалив передачу додаткових вертольотів".

Раніше Канада анонсувала поставку озброєння для України на 500 млн доларів. А Норвегія може передати Україні сучасне ППО.

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