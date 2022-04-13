Україна може отримати броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.

Уряд Канади проанонсував допомогу у 500 мільйонів доларів для України.

Про це повідомляє Мілітарний.

Зауважимо, що Канада має суттєві бюрократичні перепони, щоб поставляти в Україну необхідне озброєння.

Нині Оттава перебуває на фінальній стадії визначення постачальника броньованої техніки. Очікується, що це буде компанія Roshel, яка виграє перший контракт на постачання Senator APC.

Senator APC – це броньована машина призначена для правоохоронних органів та прикордонного патрулювання. Senator може витримувати ураження снарядами калібру до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також систему захисту від хімічних та біологічних атак.

Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо звертався з проханням надати бронетехніку та винищувачі. Останні Канада передати не може, а от бронетехніка є.

Окрім Senator APC, Канада виводить з експлуатації близько 85 легких броньованих автомобілів Coyote (LAV) та 32 броньованих автомобілів швидкої допомоги Bison.

Coyote та Bison – це бронетранспортери створені компанією General Dynamics Land Systems. Вони можуть бути адаптовані для різних потреб.

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