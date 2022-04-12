В норвезькому парламенті почали розглядати питання поставки зброї в Україну.
Про це повідомляє Мілітарний.
"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM – це сучасна та потужна зброя, яка може змінити хід україно-російської війни, я вважаю, що NSM має бути передана Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів "NASAMS" – це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони", – сказав член норвезького парламенту Ола Єлвествуен для видання Guilahall.
Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон підтримав ідею посилити Україну та передати їй сучасну ППО "NASAMS", а також артилерію.
Довідка: NSM (Naval Strike Missile) – протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg.
Ракета Naval Strike Missile оснащена турбореактивним двигуном TRI-40. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини – 120 кг. NSM є дозвуковою ракетою і здатна уражати надводні та наземні цілі. Стоїть на озброєні в Норвегії, Німеччині, США, Польщі та Малайзії.
Системи протиповітряної оборони "NASAMS" виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.