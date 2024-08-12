США та Ізраїль обговорили стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань.

США відправляють на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та авіаноскець Abraham Lincoln. Відповідний наказ 11 серпня віддав міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомив речник відомства Пет Райдер, розповідаючи про результати телефонної розмови Остіна з ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Як він зазначив, голова Пентагона підтвердив відданість Штатів всім можливим крокам для захисту Ізраїлю. Також Остін наголосив на посиленні військової присутності Вашингтона у регіоні на тлі ескалації напруженості.

Зокрема, він наказав прискорити транзит авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln, яка оснащена винищувачами F-35C. Це має посилити можливості, які вже надає авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt. Також до них доєднається підводний човен з керованими ракетами USS Georgia.

Відео дня

Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Серед тем було й стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що США перекидають більше кораблів і винищувачів на Близький Схід через погрози з боку Ірану. За даними Reuters, Вашингтон готується до того, що Тегеран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Politico писав, що Адміністрація США намагається уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході, переконуючи Іран переглянути своє рішення про напад на Ізраїль.

Вас також можуть зацікавити новини: