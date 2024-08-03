Іран може масштабно атакувати Ізраїль, як це було 13 квітня, вважають експерти.

Американські військові розгорнути додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС на Близькому Сході. Про це заявили у Пентагоні цієї п'ятниці, адже Вашингтон хоче посилити оборону після погроз з боку Ірану та його союзників ХАМАСу і Хезболли, пише Reuters.

У виданні наголосили, що США готуються до того, що Іран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Це стало одним із низки вбивств високопоставлених чиновників палестинського угруповання через війну між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.

Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін погодив відправку додаткових крейсерів та есмінців ВМС, які можуть збивати балістичні ракети, до Близького Сходу та в Європу. Крім того, він відправить додаткову ескадрилью винищувачів на Близький Схід.

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"Остін наказав внести корективи у військову політику США, спрямовані на поліпшення захисту американських сил, посилення підтримки оборони Ізраїлю і забезпечення готовності Сполучених Штатів реагувати на різні непередбачені ситуації", - йдеться в заяві Пентагону.

Однак існували припущення, що Пентагон може не замінити авіаносну ударну групу "Теодор Рузвельт" на Близькому Сході після того, як вона закінчить своє поточне розгортання. Але все ж Остін вирішив замінити цю групу на авіаносець "Авраам Лінкольн" на ротаційній основі, зазначають у Reuters.

У заяві Пентагону додали, що це підвищить готовність до розгортання більшої кількості наземних систем протиракетної оборони.

"Американські військові також посилили розгортання перед 13 квітня, коли Іран здійснив атаку на ізраїльську територію за допомогою безпілотників і ракет. Проте загроза з боку "Хезболли" в Лівані може створити унікальні виклики для будь-яких зусиль США з перехоплення дронів і ракет, зважаючи на величезний арсенал угруповання і безпосередню близькість до Ізраїлю", - нагадали у матеріалі.

Водночас раніше прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що США не вважають ескалацію неминучою.

"Я думаю, що ми дуже чітко даємо зрозуміти, що, безумовно, ми не хочемо бачити ескалацію напруженості, і ми вважаємо, що тут є вихід, і це угода про припинення вогню", - запевнила вона.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як писав УНІАН, у Білому домі вважають, що Іран планує напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. За інформацією ЗМІ, будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, проте потенційно більш масштабною. Водночас в Ізраїлі наголосили, що міжнародні партнери країни збільшили свої сили в регіоні, аби допомогти протистояти можливій атаці.

Також повідомлялось, що армія Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу, який займався організацією нападу на країну 7 жовтня.

"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 13 липня 2024 року винищувачі ЦАХАЛ завдали удару в районі Хан-Юніса, і після оцінки розвідданих можна підтвердити, що Мохаммеда Дейфа знищили внаслідок удару", - зазначили військові.

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