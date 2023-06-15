Літаки ВПС США перекинуті в зону відповідальності CENTCOM.

США переправили на Близький Схід новітні винищувачі F-22 через активність російських сил.

"Винищувачі F-22 Raptors ВПС США перекинуті в зону відповідальності CENTCOM в рамках багатогранної демонстрації підтримки та можливостей США у зв'язку з поведінкою російських літаків у регіоні", - повідомляє Пентагон у Twitter.

Зазначається, що така поведінка РФ є непрофесійною.

Відео дня

Що передувало

У червні США та Саудівська Аравія відновили переговори про відновлення режиму припинення вогню у Судані, але бої в африканській країні вирують уже восьмий тиждень.

За даними спостерігачів у Судані було вбито понад 1800 осіб. Дані ООН говорять про те, що 1,2 мільйона людей було переміщено, а понад 425 000 суданців втекли за кордон.

F-22 - останні новини

F-22 Raptor - перший американський військовий літак п'ятого покоління, здатний виконувати завдання як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

28 червня 2022 року повідомлялося про те, що США перекинуть до Польщі винищувачі F-22, щоб посилити стримування РФ. Шість Raptor з 90-ї експедиційної винищувальної ескадрильї, що базується на Алясці, прибули на авіабазу Лейкенхіт у Британії.

Вас також можуть зацікавити новини: