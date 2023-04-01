Ці літаки мають компенсувати передані Україні польські винищувачі МіГ-29.

Міністерство оборони США погодилося продати Польщі за символічний долар 24 літаки F-22 Raptor, які були достроково зняті з використання.

Як повідомляє польський портал Defence24, F-22 зокрема мають компенсувати Польщі, яка є опорою східного флангу НАТО, передані Україні польські винищувачі МіГ-29.

"До кінця 2025 року Польща може стати другою після США країною в світі, яка буде використовувати два типи літаків 5-го покоління. Крім вже закуплених для ВПС Польщі літаків F-35, американці запропонували надати Польщі 24 літаки F-22 A Block 20 Raptor з партії з 32 винищувачів", - повідомляє видання.

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Відзначається, що Польща має отримати літаки за символічний долар, але вся операція не обійдеться без витрат. Перш за все, Польщі доведеться заплатити за перевірку Raptor, тому що ті, які планувалося вилучити з експлуатації ВПС США, не були на бойовій службі, а використовувалися переважно для тренувань. Польща також має залучити кошти на озброєння, навчання пілотів і технічного персоналу та підготовку наземної інфраструктури.

Американці вже підрахували, що на це піде близько трьох років (включаючи навчання пілотів), а всі літаки F-22 будуть доставлені до Польщі в 2024-2025 роках.

Американські літаки для Польщі

Raptor вважається першим американським військовим літаком п'ятого покоління. Він здатний виконувати завдання як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

28 червня 2022 року повідомлялося про те, що США перекинуть до Польщі винищувачі F-22, щоб посилити стримування РФ. Шість Raptor з 90-ї експедиційної винищувальної ескадрильї, що базується на Алясці, прибули на авіабазу Лейкенхіт у Британії.

25 березня 2023 року речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат заявив про те, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 і F-16, які мають країни-члени НАТО.

Польща та Словаччина заявили про готовність передати Україні свої літаки МіГ-29.

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