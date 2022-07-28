Плани зміцнення обороноздатності в Європі були висунуті на недавньому саміті НАТО в Мадриді.

ВПС США направляють в Польща винищувачі F-22 Raptor для підтримки місії НАТО з повітряного прикриття.

Про це повідомили ВВС США в Європі та Африці.

Шість "Рапторів" з 90-ї експедиційної винищувальної ескадрильї, що базується на Алясці, прибули у вівторок увечері на авіабазу Лейкенхіт в Британії, повідомили представники ВВС в середу. Згідно зі службовою заявою у вівторок, вони продовжать політ на 32-у тактичну авіабазу в ласці, Польща, і доповнять місію зі стримування російської агресії на східному фланзі Альянсу.

Плани зміцнення обороноздатності в Європі були висунуті на недавньому саміті НАТО в Мадриді, де лідери намітили нову стратегію безпеки, що враховує ситуацію, створену неспровокованим вторгненням Росії в Україну.

Повітряний захист спрямований на додавання систем протиракетної оборони наземного і повітряного базування до східних кордонів Альянсу, крім тих, які були розгорнуті там після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Raptor вважається першим американським військовим літаком п'ятого покоління. Він здатний виконувати завдання як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Нагадаємо, у Британії розробляють винищувач, який буде читати думки пілота і зможе його підстрахувати.

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