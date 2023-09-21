Законопроект пропонує застосовувати санкції проти будь-якої особи, яка несе відповідальність або сприяє передачі або продажу зброї з КНДР для використання російськими військами в Україні

Двоє сенаторів США представили законопроект, у якому закликають розширити санкції проти підтримки Північною Кореєю війни Росії в Україні.

Відповідний законопроект під назвою "Передбачити введення санкцій щодо підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії в Україні" за авторством сенаторів Джеррі Конноллі і Джо Вілсона розміщений на сайті Конгресу.

Як пише видання Yonhap, законопроект передбачає, що президент США накладатиме санкції на будь-яку іноземну особу, яка несе відповідальність або сприяє передачі або продажу зброї чи матеріальної підтримки з Північної Кореї для використання російськими військами в Україні.

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У тексті законопроекту сенатори заявили, що якщо Росія або підтримувані Росією організації купують зброю та пов’язані з нею матеріали у Пхеньяну, такі дії суперечитимуть резолюціям РБ ООН, які підтримала Росія, які забороняють режиму експортувати такі предмети.

"Матеріальна підтримка Кім Чен Ином незаконної війни Росії в Україні означатиме небезпечне партнерство між двома зловмисниками, які загрожують глобальному миру", - наголосив Конноллі.

Він зазначив, що "Сполученим Штатам настав час вжити рішучих дій і перешкодити використанню північнокорейської зброї у кривавій війні Путіна проти українського народу".

Зближення КНДР та Росії та реакція США

У середині вересня лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав з візитом Росію.

Перед початком переговорів світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма зброю для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Згодом США офіційно застерегли Північну Корею щодо ймовірної військової угоди з Росією, зазначивши, що передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН і КНДР стане співучасницею вбивств українців, якщо надасть Росії свої боєприпаси.

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