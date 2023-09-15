США офіційно оприлюднили свої застереження КНДР щодо ймовірної угоди з Росією.

Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні в Україні, буде співучасником вбивств невинних українців.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у четвер, коментуючи поглиблення відносин між Росією на КНДР. За її словами, країна-окупант перебуває у відчайдушному стані оскільки шукає боєприпаси у Північної Кореї.

"Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації", - зазначила Сінгх.

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Можлива угода КНДР та РФ

Напередодні Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. Перед початком переговорів світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма зброю для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Диктатор КНДР під час зустрічі з Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні". Зустріч відбулася на тлі занепокоєння, що Кім укладе угоду з Путіним про постачання озброєння.

В ГУР МОУ після візиту Кім Чен Ина до Росії зробили висновок, що армія окупантів має серйозні проблеми із забезпеченням.

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