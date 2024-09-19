Зазначається, що російська розвідка здійснювала диверсійні атаки в низці європейських країн.

США попередили своїх союзників про те, що Росія націлилася на вантажні судноплавні компанії, намагаючись перешкодити роботі партнерів України.

Видання Bloomberg пише, що хоча Росія і раніше здійснювала кібератаки і проводила інші гібридні операції проти судноплавних компаній і портів, її ворожі дії розвиваються з посиленням саботажу, оскільки апетит Москви до прийняття великих ризиків зростає.

Російська розвідка здійснювала диверсійні атаки в низці європейських країн, часто наймаючи місцевих злочинців. Її кібер- і дезінформаційні операції вже давно спрямовані на США і Європу.

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Останніми місяцями кількість інцидентів, приписуваних Москві, зросла: підпали, вандалізм, глушіння сигналів GPS і зірвана змова з метою вбивства генерального директора німецької збройової компанії.

Минулого року проросійські хакери атакували порти в Європі та Японії. Найбільший морський порт азіатської країни постраждав від програми-здирника, яку використовують хакери для блокування доступу до файлів або систем, доки не буде здійснено оплату, що призвело до збою в роботі контейнерного терміналу і затримок у відправленні вантажів, а сайти кількох голландських портів стали жертвами ангажованих Росією хакерів.

Агресія РФ у морі - останні новини

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке транспортувало до Єгипту пшеницю. Пізніше у ВМС ЗСУ уточнили, що РФ вразила цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс.

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