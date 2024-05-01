Виведення американських військ з Нігеру поставить під загрозу контртерористичні операції США і дасть Росії більше впливу в Африці.

Зв'язки Америки та Заходу з африканськими країнами руйнуються, і в перспективі це може надати Росії більше впливу на цьому континенті, пише The Hill.

Як зазначає видання, вимушене виведення військ США з Нігеру після військового перевороту в цій африканській країні є серйозною поразкою для збройних сил США в їхній боротьбі з ісламськими екстремістськими угрупованнями в регіоні Сахель в Африці.

При цьому Жак Дю Пре, аналітик південноафриканської дослідницької та розвідувальної компанії In on Africa, попередив, що ослаблення присутності США в Сахелі може створити умови для відродження ісламського екстремізму, подібного до активізації ІДІЛ у 2014 році.

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Він зазначив, що Сахель - це дуже важливий регіон, і якби ІДІЛ зміг там закріпитися, це дало б їм змогу дуже сильно вплинути не тільки в Африці, а й у сусідніх регіонах, таких як Європа.

Скорочення присутності США в Сахелі, також, ймовірно, сприятиме посиленню російського впливу в регіоні, особливо якщо терористичні загрози зростуть.

Як пише The Hill, уряд Нігеру був повалений унаслідок липневого військового перевороту, який відкрив шлях генералу Абдурахаману Чіані до захоплення влади. Замість того щоб звернутися до Заходу, Чіані налагодив відносини з російською приватною військовою компанією Wagner Group. У Росії також є тісні відносини і угоди про безпеку з Малі та Буркіна-Фасо, які контролюються військовими хунтами, а також з Лівією, країною, що розривається між двома основними конкуруючими угрупованнями. Центральноафриканська Республіка також близька до Росії і, як повідомляється, обговорює угоду про розміщення російської військової бази.

Але не тільки Росія має свої інтереси в Африці. Так, ініціатива Китаю "Пояс і шлях" фінансувала кредити африканським країнам. Однак зараз у Китаю є лише одна база в Африці - у Джибуті.

Іран також є ще одним гравцем у регіоні, підтримуючи "Ісламський рух Нігерії" та уряд Судану, який веде громадянську війну проти повстанського угруповання. Минулого року президент Ірану Ебрагім Раїсі відвідав Кенію, Уганду та Зімбабве, щоб зміцнити зв'язки з усіма трьома країнами.

Деякі експерти зазначають, що популістський, антизахідний рух в африканських країнах має органічний характер (навіть якщо він частково підживлюється Китаєм і Росією та експлуатується військовими хунтами) і зосереджений на давніх образах на колишні західні колоніальні держави.

Експерти також зазначають, що США значною мірою покладалися на угоди про безпеку з африканськими країнами в Сахелі та не зосереджували уваги на їхніх економічних потребах, змушуючи ці країни звертатися по допомогу до стороніх країн.

США втрачають позиції в Африці

Зокрема, нещодавно Чад - ключовий союзник Заходу в боротьбі з джихадистами та російським впливом в Африці, закликав США вивести свої війська з військової бази в країні. А незадовго до цього Нігер - ще один ключовий союзник Заходу в регіоні - призупинив дію угоди про безпеку зі США.

На тлі цього Росія розширює свій вплив в Африці. Так, у квітні стало відомо, що ПВК "Вагнер" розпочала перше після загибелі Євгена Пригожина масштабне вербування найманців до Африки.

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