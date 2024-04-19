Чад закликав США вивести свої війська з військової бази в країні.

Чад - ключовий союзник Заходу в боротьбі з джихадистами і російським впливом в Африці, закликав США вивести свої війська з військової бази в країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист начальника штабу ВПС Чаду.

Цей крок було зроблено за місяць після того, як Нігер - ще один ключовий союзник Заходу в регіоні - призупинив дію угоди про безпеку зі США на тлі серії переворотів, унаслідок яких керовані військовими уряди Сахеля (тропічний саванний регіон в Африці, охоплює дванадцять країн і 300 млн населення) встановили тісніші зв'язки з Росією, одночасно розриваючи зв'язки із Заходом.

Лист військовому аташе США в Чаді був покликаний "попередити американців про те, що ми прийняли рішення припинити їхню діяльність". Це підтвердив офіційний представник МЗС Ібрагім Махамат Ахмед, який відмовився від подальших коментарів.

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Запит Чаду надійшов якраз напередодні президентських виборів, на яких, як багато хто очікує, переможе тимчасовий лідер країни Махамат Дебі, який захопив владу три роки тому після смерті свого батька, який правив 30 років.

У січні Дебі став останнім військовим правителем Сахеля, який провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним і наголосив на необхідності "суверенітету".

Військові правителі Малі, Нігеру і Буркіна-Фасо, які захопили владу за останні три роки, також розірвали зв'язки у сфері безпеки зі своїми колишніми союзниками на Заході на тлі зростання антизахідних настроїв у регіоні, особливо проти колишніх колоніальних держав.

Вплив Росії в Африці

Раніше у Financial Times писали, що Росія набирає вражаючі бали на полі битви за вплив у частині Африки (Нігер і його сусіди по Сахельському регіону).

"Будь-який вакуум, залишений західними силами в Сахелі, заповнюється Росією, яка бере на себе антитерористичну боротьбу з деякими короткостроковими успіхами, але також зі своїми власними методами і порядком денним. Вражені потужними антизахідними кампаніями дезінформації, що проводяться Москвою, спостерігачі відзначають, як присутність Росії в Африці розширюється та реорганізовується в "постпрігожінську епоху", - йдеться в публікації.

У квітні стало відомо, що ПВК "Вагнер" розпочала перше після загибелі Євгена Пригожина масштабне вербування найманців до Африки.

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