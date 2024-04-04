Набір найманців для роботи в Африці було припинено в березні 2023 року через формування груп для участі у війні з Україною.

ПВК "Вагнер" розпочала перше після загибелі Євгена Пригожина масштабне вербування найманців в Африку, повідомляє "Верстка".

Зазначається, що з лютого цього року офіційний телеграм-канал ПВК опублікував близько 20 повідомлень про старт набору. Раніше набір найманців для роботи в Африці було припинено в березні 2023 року через формування груп для участі у війні з Україною.

"Тепер угрупованню потрібні бійці, щоб проводити військові операції в Малі в західній Африці. Військовий Ассімі Гоїта, який перебуває при владі в країні, продовжив договір із ПВК "Вагнер" на розміщення в країні", - пише "Верстка".

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З новобранців ПВК формують штурмові загони. Частину з них також направляють до загону з управління безпілотниками - в одному з чатів, пов'язаному з ПВК, користувачі обговорювали, що цієї категорії військових не вистачає в Африці. Причому набір проводиться не тільки серед росіян, але також і серед жителів Білорусі.

При цьому, як розповіли "Верстці" самі рекрути, потік охочих вступити до лав ПВК в Африці великий. "Уже не хочуть в Україну їхати двохстотитися. А в Африці ризиків таких немає", - розповів один із них.

Зазначається, що цей набір в Африку став наймасовішим за всю публічну діяльність ПВК "Вагнер" - його ведуть одразу десять рекрутерів. Раніше новобранців набирали за одним-двома номерами телефонів, а поодинокі оголошення про це публікували лише в одній групі у "ВКонтакте".

Найманці з ПВК "Вагнер"

Раніше повідомлялося, що терористи з ПВК "Вагнер" продовжують допомагати хунті в Малі, Нігері та Буркіно-Фасо, де раніше стався державний переворот.

Після повалення режимів, тамтешня нова "влада" відмовилася від французьких військ, які перебували на території своїх колишніх колоній. Замість цього хунта попросила допомоги в Росії, яка відправила в регіон бійців із ПВК "Вагнер".

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