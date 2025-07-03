Найсерйознішою проблемою влада ФРН вважає брак у ЗСУ ракет для систем ППО Patriot.

Призупинення поставок американського озброєння тяжко вдарило по Україні та викликало тривогу в Берліні. Про це пише Bild, посилаючись на свої джерела.

Видання стверджує, що залишається надія - на секретну угоду між урядом Німеччини і президентом США Дональдом Трампом.

"Особливо гострою проблемою вважаються ракети Patriot, за допомогою яких Україна збиває російські ракети, захищаючи цивільне населення і критичну інфраструктуру (наприклад, електростанції). Якщо ракети перехоплення закінчаться, російські авіаудари можуть стати ще більш смертоносними. Крім того, шести установок Patriot, наявних у Києва, явно недостатньо для ефективної оборони", - сказано в статті.

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Як повідомляє BILD, уряд Німеччини терміново працює над екстреним рішенням, щоб передати Україні нові системи ППО і достатню кількість ракет. За інформацією видання, Берлін очікує згоди міністра оборони США Піта Гегсета на передачу двох установок Patriot, за які Німеччина готова заплатити. Ці дані журналістам підтвердили джерела в уряді.

Зазначається, що запит було надіслано Гегсету ще кілька тижнів тому. До цього Україна безуспішно намагалася закупити Patriot безпосередньо у США і потім звернулася по допомогу до Німеччини. Видання пише:

"Неясно, як зупинення поставок вплине на потенційну угоду з Берліном. Білий дім призупинив раніше схвалені поставки без пояснення причин. У Берліні побоюються, що США тепер можуть відхилити і німецький запит".

За інформацією BILD, питання призупинення поставок обговорювалося і на засіданні Кабінету міністрів у середу. Там було визнано, що втрачені поставки зі США неможливо компенсувати, але Німеччина та її союзники мають намір виділити хоча б Patriot із власних запасів.

На думку експертів з безпеки, російські авіаудари спрямовані і на те, щоб витратити українські запаси ракет Patriot.

Експерт з Росії Ян C. Берендс із Європейського університету Франкфурта-на-Одері вважає, що рішення Трампа не стало сюрпризом. За його словами, відхід США - це "час Європи". Німеччина, Франція і Польща мають "якнайшвидше закрити проломи, що утворилися".

США призупинили допомогу Україні

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США призупинили постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання з приводу запасів американської армії. Зокрема, було призупинено постачання десятків ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Володимир Зеленський заявив, що зараз "на робочих рівнях" між Україною і США "з'ясовуються всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, включно з компонентом ППО". Пізніше він підтвердив, що завтра або найближчими днями має намір обговорити з Трампом повідомлення про припинення поставок Україні критичних видів озброєння.

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