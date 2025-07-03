Президент України розраховує на продовження отримання Україною військової підтримки із США.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що завтра або у найближчі дні має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом повідомлення про призупинення постачання Україні критичних видів озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулоюфон дер Ляєн.

Зокрема, у Зеленського запитали, які види озброєння США призупинили надавати Україні і які причини для ухвалення такого рішення.

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"Перш за все, звісно, що мирозраховуємо на продовження американської підтримки. Є деякі види [озброєння], які, на жаль, Європа на сьогодні не має. Особливо, коли ми говоримо про PAC3. Я маю на увазі зенітні ракети для систем "Петріот". Вони дуже важливі. І також,коли ми говоримо про системи", - сказав Зеленський.

Разом з тим, як відзначив глава держави, "ми також розраховуємо на наше українське виробництво". Але для цього Україна потребує більшого фінансування. Зеленський відзначив:

"Ми говорили про це також сьогодні. І у нас дійсно гарні відносини. Ми розраховуємо на ЄС, на Данію, на наші відносини".

Він сказав, що у взаємодії з європейцями вже є певний прогрес і "це дуже допомагає".

"Що стосується наших відносин із Сполученими Штатами і цієї підтримки – я сподіваюсь, що можливо завтра або у найближчі дні, ці дні, я говоритиму про це з президентом Трампом", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, як відзначила прем’єрка Данії Фредеріксен, війна в Україні ніколи не стосувалася лише України, бо стосується Європи.

"Тому, якщо ми хочемо захистити Україну, Європу та трансатлантичний альянс - ми повинні забезпечити Україні необхідну допомогу. Тож, усі ми сподіваємося, що США будуть продовжувати підтримувати Україну і завдяки Україні - Європу. Але якщо будуть якісь прогалини, я особисто вважаю, що ми повинні бути готовими їх заповнити", - наголосила Фредеріксен.

При цьому, вона задоволена тою взаємодією з Україною, яка вже налагоджена зараз, і зокрема, прямим фінансуванням української оборонної промисловості.

Прем’єрка Данії закликає інших лідерів збільшити фінансування спроможності українського ОПК, аби Україна мала змогу більше виробляти критичного озброєння. Для цього треба знайти додаткове фінансування. Вона відзначила:

"Це буде наступний крок для Європи".

Крім того, як додала Урсула фон дер Ляєн, дуже важливо поширити повідомлення серед країн-членів ЄС про те, що існують фінансові можливості для прямої підтримки України. Зокрема, це Пакт про стабільність та зростання, що стосується національної безпеки, а також фінансовий інструмент спільних закупівель SAFE.

Своє чергою, як повідомив Антоніу Кошта, з початку цього року країни-члени ЄС вже підтримали військові спроможності України на 24 млрд євро.

"Тепер вони можуть робити більше", - додав Кошта.

США призупинили допомогу Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico з посиланням на джерела, Міністерство оборони США призупинило постачання до України окремих видів зенітних ракет та інших високоточнихбоєприпасів через нібито зменшення запасів артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Ці види озброєння були законтрактовані ще зачасів президенства Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, відповідно до якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній.

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