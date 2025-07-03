В України не так багато альтернатив системі Patriot.

Відмова адміністрації президента США Дональда Трампа постачати Україні найважливіші ракети-перехоплювачі Patriot відбулася у вкрай невдалий для України час і серйозно вдарила по її зусиллях у протистоянні повітряним ударам Росії, пише The Wall Street Journal.

"Ще до ухвалення цього рішення Київ насилу протистояв російським технологіям, тактиці і чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, здатні ухилятися від радарів системи протиповітряної оборони Patriot, і запускає рекордну кількість безпілотників. Призупинення поставок перехоплювачів зі США чинитиме ще більший тиск на Україну", - зазначає видання.

В України мало альтернатив

Як зазначає WSJ, хоча європейське і вітчизняне обладнання довело свою ефективність у знищенні російських безпілотників Shahed і крилатих ракет великої дальності, Patriot є єдиним захистом від балістичних ракет.

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При цьому остання тактика Росії полягає в запуску великої кількості безпілотників і ракет під час однієї атаки, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону:

"За даними Центру інформаційної стійкості (CIR) і The Wall Street Journal, цього року Росія запустила 20 100 безпілотників, порівняно з 2315 за той самий період 2024 року. Однак кількість складних крилатих і балістичних ракет, запущених цього року, становить приблизно половину від кількості, використаної в першій половині 2024 року".

Упродовж більшої частини війни Patriot міг із легкістю збивати балістичні та гіперзвукові ракети. Однак, за словами українського чиновника, в останні місяці більш маневрені балістичні ракети змогли ухилитися від його радара, зазначає видання:

"Радар Patriot не охоплює повне коло в 360 градусів, а його ракетні контейнери розташовані під кутом, залишаючи сліпу пляму, якою можуть скористатися противники. Хоча у США достатньо батарей Patriot для забезпечення ширшого покриття, інші країни не мають у своєму розпорядженні такої ж кількості", - пояснює WSJ.

При цьому новий радар Patriot забезпечує йому кругове покриття, але представник армії США заявив, що він проходить випробування і не буде введений в експлуатацію в оперативних підрозділах до кінця десятиліття.

"Поки що українські перехоплення російських балістичних ракет, схоже, не сильно скоротилися, згідно з даними, проаналізованими WSJ і CIR. Цього року показники перехоплення становили від 48% у червні до 3,4% у березні".

Однак серйознішою проблемою для України тепер стане нестача ракет. За словами Тіма Кехілла, керуючого ракетним бізнесом компанії, Lockheed Martin незабаром зможе виробляти 600 перехоплювачів на рік. Компанія також планує налагодити виробництво в Європі. Виробництво таких ракет, як Patriot, зазвичай займає більше року.

Припинення поставок зброї від США

Раніше стало відомо, що США призупинили постачання Україні зенітних ракет і високоточних снарядів для артилерії, закупівля і передача яких були профінансовані ще за часів адміністрації Байдена.

При цьому частина зброї вже перебувала на території Польщі. За даними ЗМІ, серед цього озброєння опинилися, зокрема, ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM, ракети AGM-114 Hellfire, ракети GMLR.

Аналітики вже розцінюють рішення Вашингтона як остаточне самоусунення від війни в Україні.

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