Bloomberg стверджує, що цього тижня не очікується істотних змін у позиції США щодо далекобійних ударів по російській території.

США планують отримати від президента Володимира Зеленського деталі його планів щодо нанесення ударів по території Росії, перш ніж зняти обмеження на використання західної зброї.

За даними джерел агентства Bloomberg, американська сторона хотіла дізнатися, на які об'єкти будуть націлені ракети ATACMS і чому - перш ніж дозволити їхнє використання по території РФ.

Як стверджують співрозмовники Bloomberg, держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Леммі хотіли домогтися від Києва довгострокового плану на наступний рік.

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У тексті йдеться, що США "навряд чи" вирішать зняти обмеження на удари вглиб російської території ракетами ATACMS до саміту ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.

Зняття обмежень на удари по РФ

Влада Великої Британії дозволить застосовувати далекобійні ракети Storm Shadow для ударів углиб російської території, повідомили The Guardian джерела в британському уряді.

За їхніми словами, таке рішення вже ухвалено, але, як очікується, оголошено про це не буде в п'ятницю після зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом.

Видання зазначає, що Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі провели в Києві переговори з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Андрієм Сибігою.

За словами Блінкена, США "з першого дня" були готові адаптувати свою політику в міру зміни ситуації на полі бою в Україні.

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