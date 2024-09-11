Західні союзники готуються оголосити про дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб Росії, але важливо знати, як це змінити ситуацію.

Україні можуть дозволити використовувати далекобійну зброю західних союзників для нанесення ударів углиб Росії. Це дозволило б завдавати ударів по російських авіабазах, складах боєприпасів та інших цілях, пише The Times.

Якщо обмеження перед Україною будуть прибрані, Росії доведеться перемістити свої літаки далі від фронту. За інформацією ЗМІ, одним із головних завдань українських військовослужбовців є відігнати СУ-34 і СУ-35, які використовуються для запуску КАБ (керована авіаційна бомба) і ФАБ (фугасна авіабомба) по території нашої країни. Це обмежило б кількість вильотів російської авіації.

"[Зміна політики] дозволила б нам запобігти російським ударам і створити необхідне стримування. Усе це наближає нас до завершення війни", - заявив український військовий виданню. Відео дня

Україні раніше було передано британські ракети Storm Shadow (з експортним обмеженням за дальністю дії - до 250 км) і американські балістичні ракети ATACMS (~300 км). Однак удари вглиб Росії досі заборонені через побоювання США щодо ескалації. За даними журналістів, обмеження можуть зняти після того, як Іран підтвердив передачу Росії балістичних ракет Fath-360.

ЗМІ підкреслило, що це політичне рішення не змінить хід війни кардинально через недостатню кількість далекобійних ракет. Німеччина досі відмовляється передавати ракети Taurus Україні через побоювання ескалації. Їх виробили в кількості 600 одиниць, з яких тільки половина перебуває в робочому стані.

Видання зазначає, що найбільша небезпека щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю вглиб Росії полягає в можливій відповідній реакції Путіна і страху, що він може використати тактичну ядерну зброю всередині України, що вважається червоною лінією для НАТО.

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по РФ

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 11 вересня 2024 року Блінкен у Києві може оголосити про дозвіл бити ATACMS по Росії. Держсекретар США разом із главою МЗС Великої Британії оголосили про спільний візит до Києва, щоб зробити важливе оголошення.

Крім того, у Пентагоні розкрили, скільки США виробляють ракет до HIMARS і Patriot. Щомісяця, як виявилося, з конвеєра випускають 1167 ракет GMLRS для HIMARS (на 40% більше, ніж у 2022 році).

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