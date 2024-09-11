Оголошувати про рішення дозволити Україні застосовувати Storm Shadow проти цілей у глибині російської території на саміті у Вашингтоні не планується.

Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.

Джерела видання The Guardian в британському уряді повідомили, що рішення дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по цілях у глибині визнаної території Росії вже прийнято.

За їхніми словами, як очікується, оголошено про це не буде у п'ятницю після зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера із президентом США Джо Байденом.

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Джерела додали, що спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було ухвалено позитивного рішення щодо Storm Shadow. Але британці назвали надмірно провокаційною публічну заяву про ракети великої дальності в Києві, і тому заяви не було.

Як вважає The Guardian, держсекретар Блінкен також "натякнув" на те, що Вашингтон ухвалив аналогічне рішення щодо ракет ATACMS. За словами Блінкена, США "з першого дня" були готові адаптувати свою політику в Україні залежно від ситуації на полі бою і "продовжать це робити".

Зняття обмежень на використання зброї для України - деталі

Зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю також було однією з головних тем спільного візиту до Києва глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії та США, Девіда Леммі та Ентоні Блінкена.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на цьому тижні обговорять далекобійні можливості для України. Про це Ентоні Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції Андрієм Сибігою та Девідом Леммі.

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