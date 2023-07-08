Істеричний екс-президент РФ видав нову порцію абсурдних тверджень після новин про військову допомогу Україні.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв видав нову порцію божевільних заяв після того, як США анонсували поставку касетних боєприпасів Україні. Своїми теоріями чинний заступник голови Радбезу РФ поділився в соцмережах.

Так, Медведєв, обізвавши президента США Джо Байдена "сонним маразматиком", виклав свою версію того, чому Білий дім схвалив поставку Україні нового виду озброєнь.

"Одержимий нездоровими фантазіями вмираючий Дід просто вирішив красиво піти, спровокувавши ядерний Армагеддон і прихопивши з собою на той світ половину людства", – написав він.

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Примітно, що далеко не перші вже ядерні погрози на адресу Заходу – не найдивніше в сьогоднішній заяві Медведєва. Серед іншого колишній президент РФ стверджує, що Байден:

"ганебно втік" з Афганістану і "щоб приховати ганьбу, розорив економіку Європи";

"розв'язав вкрай небезпечний затяжний конфлікт з Росією" тим, що допоміг Україні зброєю у відбитті російської агресії;

"вабить неонацистів у Києві натовською перспективою, реалізація якої означає Третю світову війну".

Щодо останньої тези слід нагадати, що саме Байден відкрито і не соромлячись висловлюється проти прийняття України до НАТО.

Постачання касетних боєприпасів - останні новини

Напередодні США анонсували поставку Україні касетних боєприпасів для артилерії. Байден пояснив це рішення тим, що США зараз не можуть забезпечити постачання Україні необхідної кількості фугасних снарядів. Пентагон каже, що одна з причин цього рішення – повільні темпи українського контрнаступу.

Деякі гуманітарні організації та чиновники на Заході виступили проти поставки даного виду боєприпасів. Причина в тому, що після себе ці снаряди можуть залишати нерозірвані компоненти, які потім десятиліттями становлять загрозу для цивільних. Однак Росія активно застосовує такі снаряди протягом всієї війни. Були такі снаряди і на озброєнні ЗСУ, але до теперішнього моменту ці запаси вже вичерпані.

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