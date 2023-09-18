Кремль шукатиме нестабільності у Європі та Сполучених Штатах Америки, переконаний Зеленський.

Російський диктатор Володимир Путін використає погрозу ядерною війною, щоб розпалити нестабільність у США та Європі, переконаний президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю CBS він зазначив, що Кремль чекає, коли США стануть менш стабільними, до прикладу, під час президентських виборів 2024 року.

"Я думаю, що він буде продовжувати погрожувати. Він чекає, поки Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він думає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільності у Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик використання ядерної зброї для підживлення [нестабільності]. Він продовжуватиме погрожувати", - сказав Зеленський. "

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Загроза ядерної війни - останні оцінки

В червні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що у Москви немає необхідності бити по Україні ядерною зброєю. Водночас світові лідери та експерти наголошують, що можливість застосування такого озброєння країною-окупантом зберігається.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив європейських лідерів і громадян, що не треба відкидати ризики ескалації війни, яку Росія веде проти України. Зокрема, на його переконання, все ще може дійти до використання ядерної зброї.

Генерал-лейтенант Сполучених Штатів Америки у відставці Бен Ходжес також наголошує, що необхідно серйозно сприймати загрозу ядерної війни.

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