Раніше доступ до цієї інформації мали тільки американці з вищим рівнем допуску до держтаємниці.

США почали ділитися деякими зі своїх найсекретніших розвідданих про китайські та російські космічні операції з Великою Британією та іншими країнами коаліції "П'яти очей" - Австралією, Новою Зеландією та Канадою, пише The Times.

Зазначається, що це "знаковий крок", оскільки до квітня діяльність Space Delta 9, підрозділу, зосередженого на орбітальній війні Америки, призначалася "тільки для очей США", і доступ до неї мали тільки американці з вищим рівнем допуску до держтаємниці.

Командувач Space Delta 9 полковник Ремсі Хорн заявив, що останніми тижнями було ухвалено рішення про тіснішу співпрацю з союзниками і надання їм доступу до вищих рівнів розвідданих США про зростаючу зловмисну діяльність у космосі.

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Хорн зазначив, що союзники можуть допомогти США з будь-якими вразливостями, які в них є в космосі, і, зі свого боку, США нададуть інформацію, яку накопичили в цій галузі за останнє десятиліття.

Так, американські військові керівники дозволили британським військовим лідерам спостерігати за їхньою роботою на базі космічних сил Шрівер у Колорадо. Також останніми тижнями заступник командувача британським командуванням ВПС НАТО Джонні Стрінгер був проінформований про програму розвідки США, в рамках якої вони шпигують за іншими супутниками.

США також сподіваються дозволити британським офіцерам з обміну вперше приєднатися до місії Delta 9.

Загроза з космосу

США побоюються, що Пекін і Москва швидко розвивають нові космічні можливості, причому Китай вкладає значні кошти в збір розвідувальної інформації. При цьому якщо США вступлять у війну з Китаєм - якщо Пекін вторгнеться на Тайвань - то Китай зможе використовувати свої космічні активи для відстеження переміщень американських військ.

При цьому США мають намір розробляти зброю в космосі, яка захистить західні супутники в разі їхньої атаки.

Також існують побоювання, що деякі супутники мають подвійне призначення - комерційне й одночасно військове.

Країни "П'яти очей" вже мають глибоке партнерство з обміну розвідданими, хоча є деяка інформація, якою країни вважають за краще ділитися тільки всередині своїх власних урядів, оскільки вона вважається дуже конфіденційною.

Космічна програма Китаю

Як писав УНІАН, Китай стрімко нарощує свій військовий потенціал і готується до війни в космосі. За даними Washington Times, Пекін прагне отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому потенційному конфлікті.

Видання Interesting Engineering писало, що китайські дослідники придумали, як швидко знищити тисячі супутників Starlink. Вони змоделювали космічну операцію з перехоплення супутникового угруповання Starlink і виведення його з ладу.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що російський супутник для випробувань "ядерної зброї в космосі" вийшов з-під контролю.

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