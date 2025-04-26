Американські експерти зафіксували збій у роботі секретного супутника РФ.

Секретний російський супутник "Космос-2553", який, на думку американських офіційних осіб, пов'язаний із програмою створення ядерної протисупутникової зброї, судячи з усього, почав неконтрольовано обертатися, що може свідчити про його вихід із ладу.

Це може стати невдачею для російських зусиль у галузі космічних озброєнь, пише Reuters.

Супутник, запущений Росією за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, за останній рік кілька разів виявляв ознаки некоректного обертання, згідно з даними доплерівського радара компанії LeoLabs та оптичними спостереженнями Slingshot Aerospace.

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"Це спостереження з високою ймовірністю свідчить про те, що супутник більше не функціонує", - ідеться в щорічній доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) про космічні загрози.

Що ще відомо про цей супутник

Передбачається, що "Космос-2553" служить радіолокаційним супутником для російської розвідки, а також платформою для випробувань в умовах радіації. Минулого року він став об'єктом американських звинувачень у тому, що Росія протягом багатьох років розробляє ядерну зброю, здатну знищувати цілі супутникові мережі, як-от велика інтернет-система Starlink від SpaceX тощо.

За оцінками американських офіційних осіб, супутник "Космос-2553" сам по собі не є зброєю, але призначений для сприяння розробці ядерного протисупутникового озброєння. Хоча Росія, зі свого боку, заперечує створення подібної зброї і заявляє, що супутник використовується в дослідницьких цілях.

"Космос-2553" перебуває на порівняно ізольованій орбіті приблизно за 2000 км над Землею, в ділянці з високим рівнем космічної радіації, яку зазвичай уникають супутники зв'язку і спостереження Землі.

Інші новини про дії Росії в космосі

Раніше УНІАН повідомляв, що у США були стурбовані ймовірністю, що Росія може підірвати ядерний пристрій у космосі, і тим самим знищити більшість цивільних супутників інших держав.

"Ми занепокоєні тим, що Росія розробляє і, якщо ми не зможемо переконати її у протилежному, вона врешті-решт запустить у космос ядерну зброю, зброю "невибіркової дії", - заявив тоді Джон Пламб.

Крім того, експерти описали найгірший сценарій стосовно російської ядерної зброї в космосі. Єдиний відомий російський концепт космічного апарату з ядерною силовою установкою в ролі протисупутникової зброї - проект під назвою "Екіпаж" або "Зевс".

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