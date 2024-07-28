Американські сили в Японії контролюватимуться зі штаб-квартири, оскільки Вашингтон намагається зміцнити союзників в Азії.

США створять нове військове командування в Японії. Вашингтон прагне зміцнити своїх союзників в Азії у зв'язку з тим, що Китай нарощує військову міць.

Видання The Wall Street Journal, нове американське командування координуватиме військові операції з японцями, плануватиме спільні навчання і братиме участь в обороні країни в разі початку бойових дій.

Таким чином, уперше американський бойовий потенціал перебуватиме під командуванням штабу на території Японії, через що більше не треба чекати вказівок від Індо-Тихоокеанського командування США, яке розташоване на Гаваях за 3500 миль.

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Цей крок покликаний підтримати зусилля Японії з нарощування свого військового потенціалу, включаючи нове об'єднане військове командування, яке японська влада планує створити на початку наступного року.

Створення командування також є частиною ширших зусиль зі зміцнення військових відносин між союзниками і охоплює зусилля Японії зі зміцнення промислової бази Заходу, що, як очікується, охоплюватиме поставку в США протиракетних систем Patriot.

США і Японії також доводиться протистояти зростаючому військовому співробітництву між Росією і Китаєм, які минулого тижня вперше направили спільний патруль бомбардувальників у бік Аляски. Ще однією небезпекою є зростаючий ракетний арсенал Північної Кореї.

США вже беруть участь в амбітних зусиллях з надання допомоги Австралії в придбанні атомних підводних човнів. США також зняли обмеження на дальність польоту балістичних ракет, які Південна Корея може розробляти за американськими технологіями. Японія вирішила придбати у США сотні крилатих ракет "Томагавк", здатних атакувати наземні цілі.

"Це означає, що США готові зробити кроки для підтримки союзницького потенціалу так, як ми не робили цього раніше", - каже Крістофер Джонстон, колишній високопоставлений представник США з питань азіатської політики.

Робота над новим Об'єднаним командуванням ЗС США ще не завершена. Для його створення американські військові планують переобладнати наявний адміністративний штаб на базі поблизу Токіо.

"Це фактично новий тип співпраці для США і Японії, і тому знадобиться багато зусиль, і нам доведеться наростити нові м'язи, щоб бути в змозі зробити це", - сказав Зак Купер, колишній співробітник Міністерства оборони.

Ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - останні новини

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