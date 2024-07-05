Значне посилення отримають три ключові бази ВПС США на території Японії.

США стягують більш сучасну авіацію до східної Азії, де усе чіткіше проявляється військово-політичний альянс Китай-Росія-КНДР. Про це пише Newsweek.

Так, згідно офіційної заяви Пентагону, Америка серйозно оновить свої військово-повітряної сили, які базуються в союзній Японії. Щоб краще протистояти зростаючим загрозам з боку Росії, Китаю та Північної Кореї, на військово-повітряні бази Кадена, Місава та Івакуні будуть перекинуті досконаліші літаки.

Так, на авіабазі Кадена досі базувалися 48 винищувачів F-15C/D Eagle, які перебували на озброєнні понад 30 років. Тепер їм на зміну прибудуть 36 новіших літаків F-15EX Eagle II.

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Кадена є ключовим американським військовим центром на Окінаві – у відносній близькості до Тайваню. Цю військову базу вважають першим рубежем оборони США на випадок китайської військової експансії в Тихий океан. Також саме звідси в разі чого США можуть підтримати союзний Тайвань.

Окрім того США мають намір модернізувати свою базу Місава на півночі острова Хонсю. Там досі базувалися 36 винищувачів F-16 Fighting Falcon, тепер їх замінять 48 новітніх винищувачів-невидимок F-35A Lightning II.

Авіабаза Місава розташована поблизу протоки Цугару – важливого водного шляху, через який до Тихого океану часто виходять китайські і російські військові кораблі. Такж звідси відносно "недалеко" знаходиться головний порт РФ на Тихому океані – Владивосток.

Нарешті третя авіабаза, розташована на Івакуні (південь центральної Японії) прийме невідому кількість винищувачів F-35B Lightning II. У разі конфлікту на Корейському півострові саме ця авіабаза буде основною для можливих місій американської авіації в Кореї.

Ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Як писав УНІАН, Путін запропонував створити нову євразійську архітектуру безпеки, яка заснована на поглибленні союзу Москви з Пекіном. Таким чином президент РФ хоче кинути виклик порядку в Європі, що був організований після холодної війни, де домінують США та їхні партнери.

Також ми розповідали, що Японія нещодавно запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній, які підтримують війну Росії в Україні. Це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні.

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