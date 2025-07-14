За останні 18 місяців Росія захопила близько одного відсотка української території, зазначив постпред США при НАТО.

Сполучені Штати Америки припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні, однак надаватимуть пріоритет постачанню озброєнь Києву. Оплачувати їх будуть, відповідно до угоди з НАТО, країни Європи та Канада.

"Я думаю, насамперед важливо розуміти: часи, коли США без обмежень відправляли податкові гроші на захист України, добігли кінця. Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення і уклав угоду з НАТО, згідно з якою Європа і Канада оплачуватимуть озброєння, а США – вироблятимуть його. Очевидно, що ми створюємо найкращі системи озброєння у світі, і всі хочуть їх отримати. Ми віддаватимемо пріоритет постачанню цих озброєнь Україні", – заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в етері Fox News.

Він додав, що відповідне рішення Трампа також посилає дуже чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну. За словами Вітакера, правителю РФ "дали шанс на мир".

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"Президент Трамп – миротворець. Але якщо ти (Путін, – ред.) хочеш війни – ми озброїмо Україну, а Європа за це заплатить. Я вважаю, це серйозний крок до завершення війни. За останні 18 місяців Росія захопила близько одного відсотка української території. Це не успіх. Щодня вони втрачають тисячі солдатів. Занадто багато мирних жителів в українських містах отримують поранення. Тож, як на мене, це наступний важливий крок до закінчення конфлікту. Але якщо Володимир Путін вирішить продовжувати війну на українській землі, Сполучені Штати продаватимуть зброю Європі, щоб Україна могла захищатися", – констатував постпред США в НАТО.

Трамп зробив низку заяв про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп 14 липня зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі американський лідер заявив, зокрема, про передачу 17 комплексів Patriot Україні. За його словами, деякі з них будуть доставлені дуже скоро.

Крім того, Трамп дав Путіну термін у 50 днів для укладення угоди щодо війни в Україні. В іншому разі, США введуть вторинні мита проти РФ та її партнерів. Вони становитимуть 100%.

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