Ці гроші підуть на підтримку понад 1 мільйона палестинців, переміщених в результаті конфлікту.

США направлять 100 мільйонів доларів в якості гуманітарної допомоги цивільним особам у секторі Газа і на Західному березі, заявив у середу президент Джо Байден.

"Ці гроші підуть на підтримку понад 1 мільйона палестинців, переміщених в результаті конфлікту, включаючи надзвичайні потреби в секторі Газа", - заявив Байден в середу під час виступу в Тель-Авіві, пише Politico.

Байден застеріг ХАМАС від спроб перенаправити допомогу, заявивши, що якщо група спробує втрутитися, допомога припиниться.

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"Якщо ХАМАС перенаправить або вкраде допомогу, вони ще раз продемонструють, що їх не турбує благополуччя палестинського народу, і на практиці це закінчиться", - сказав Байден. "Це позбавить міжнародне співтовариство можливості надати цю допомогу".

Байден також повідомив, що в середу він розмовляв з членами ізраїльського Кабінету міністрів, "щоб домовитися про доставку життєво важливої гуманітарної допомоги мирним жителям в секторі Газа".

Після обмеження припливу ресурсів в регіон Ізраїль підтвердив, що продукти харчування, вода і ліки почнуть проходити через кордон.

Візит Байдена до Ізраїлю

Байден прибув до Ізраїлю рано вранці в середу, продемонструвавши сміливу підтримку найсильнішого союзника Америки на Близькому Сході після нападу на країну під керівництвом ХАМАСу 7 жовтня.

Його заява була зроблена після того, як у вівторок в лікарні міста газу стався потужний вибух, в результаті якого загинули сотні людей. ХАМАС звинуватив у вибуху Ізраїль, а ізраїльські військові заявили, що в лікарню потрапила ракета, випущена палестинськими бойовиками. Байден став на бік ізраїльських чиновників, заявивши прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, що напад, по всій видимості, було скоєно "іншою командою".

Після нападу США надали повну підтримку Ізраїлю, відправивши в регіон два авіаносці, щоб утримати інших гравців від вступу у війну.

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