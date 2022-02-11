Додаткові 3000 американських військових мають бути в Польщі вже наступного тижня.

Президент США Джо Байден доручення направити додатково 3000 американських військових США до Польщі.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

У Пентагоні поінформували, що війська мають бути на місці "на початку наступного тижня".

Цих 3000 військових направлять в Європу на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.

"Загалом, ці 5000 додаткових військовослужбовців є високомобільними та гнучкими силами, здатними виконувати кілька завдань. Їх розгортають, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти східного флангу НАТО, тренуватися з силами приймаючої країни і сприяти широкому спектру непередбачених обставин", - сказано у заяві Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з лідерами інших держав, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і керівництвом Євросоюзу.

На зустрічі обговорили продовження нарощування військових сил Росії біля України і наслідки таких дій для європейської та міжнародної безпеки.